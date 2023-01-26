حبس المتهمين فى واقعة تشاجر بالخليفة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاعتداء على 4 أشخاص بالضرب وإحداث إصابات بهم بسبب خلافات حول الجيرة، وطالبت بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (4 أشخاص مصابين بجروح قطعية بالجسم – وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) بالانتقال وسؤالهم اتهموا (شخصين – مقيمين بدائرة قسم شرطة الخليفة) بالاعتداء عليهم بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات بسبب خلافات حول الجيرة "لهو الأطفال" نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبحوزتهما (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.