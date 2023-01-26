ثقافة الإسماعيلية تنظم احتفالية كبرى بمناسبة أعياد الشرطة و25 يناير.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أنشطة وعروض فنية متنوعة، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن.

نظم قصر ثقافة الإسماعيلية بادارة محمد رشدى احتفالية كبرى بمناسبة 25 يناير واعياد الشرطة، بدات الاحتفالية بعرض فني لفرقة الاسماعيلية للموسيقي العربية بقيادة الفنان أحمد القاضي، حيث قدمت الفرقة مجموعة من الاغنيات الوطنية منها المجموعة كوكتيل وطني، نوال اشرف مطلوب من كل وطني، احمد صديق عظمية يا مصر، يا حبيبيتي يا مصر، فاصل وطني للمجموعة، واختتمت الموسيقي العربية باغنية بحبك وحشتني.

كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية اطفال مجموعة من الفقرات علي انغام السمسمية واغنية سلم علي الشهداء اللي معك، اغنية عدي النهار علينا كما تم عرض فليم قصيرة عن ملحمة الاسماعيلية غناء الفنان ماهر كمال.

كما اختتم الحفل علي انغام السمسمية وفرقة الاسماعيلية للالات الشعبية بقيادة الفنان يحيي مولر والتي قدمت اجمل واروع الاغاني التراثيه والوطنيه منها فات الكتير يا بلدنا، 6 اكتوبر اجمل عيد، علي هدير المدافع، ابويا وصاني، سجل يا تاريخ مصر العظيمة بشعبها، انا واد صياد من بحرى، اسماعيلية ياللي هواكي، نوح الحمام، انا عجبني مثل روح للحبيب وقله، اها يالالالي، انا الاسماعيلي، اهوى ياقمر، ابويا وصاني.

كما وجهت شيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الاسماعيلية الشكر لجميع العاملين القائمين علي الحفل بقصر وفرع ثقافة الاسماعيلية.

وشهدت الاحتفالية حضور اعداد كبيرة من جمهور محافظة الإسماعيلية.