تفاصيل مشاركة الرقابة الإدارية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ54

تشارك هيئة الرقابة الإدارية فى فعاليات الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولى للكتاب المقام تحت شعار "على اسم مصر"، وتأتى مشاركة الهيئة بالمعرض فى إطار الدور التوعوى المنوط بها للتوعية بمخاطر الفساد وحث المواطنين على المشاركة فى جهود منعه ومكافحته وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، حيث يمثل المعرض فرصة جيدة للوصول لأكبر عدد من مختلف شرائح المواطنين والزائرين، كما يعد فرصة لاستعراض جهود مصر فى هذا الملف.

ويشهد جناح الرقابة الإدارية عرضا لأنشطتها فى مجال منع ومكافحة الفساد، كذلك التوعية بجهود دعم الاستثمار وتنمية الصادرات، والتعريف ببنك الكفاءات المصرية وكيفية التواصل معه، مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، بالإضافة إلى عرض الحملات الاعلامية التى أطلقتها الهيئة للتوعية بمخاطر الفساد، وكذا استعراض جهود التعاون الدولى فى مجال منع الفساد ومكافحته، وإتاحة بعض الإصدارات المتعلقة بأنشطة مكافحة الفساد المحلية والدولية للمهتمين بهذا المجال.

و نشرت هيئة الرقابة الادارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بيان نصه "خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للدورة الرابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولى للكتاب الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تفقد جناح هيئة الرقابة الإدارية بالمعرض واستمع إلى شرح عن أقسام الجناح والمطبوعات المتاحة لزواره والفعاليات التى تنظمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية بمناسبة مشاركتها بالمعرض.

ويضم جناح الهيئة عرضًا لأنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبرامجها الأكاديمية والتدريبية وكيفية التسجيل بها، بالإضافة إلى توفير مطبوعات لبعض الرسائل العلمية والأبحاث المتعلقة بمجال عمل الهيئة، مع إتاحة إصدارات مجلة ضمير الوطن الصادرة عن مركز البحوث بالأكاديمية.