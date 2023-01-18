محافظ دمياط تتابع امتحانات الشهادة الإعدادية وتشدد على توفير المناخ للطلاب

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بضرورة توفير المناخ المناسب لطلاب الشهادة الإعدادية لتأدية الامتحانات، مشددة على ضرورة المتابعة اليومية لسير الامتحانات والتأكد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية داخل اللجان لمجابهة انتشار فيروس كورونا ومتحوراته.

وتابع الدكتور على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بأنواعها من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية.

وتابع وكيل تعليم دمياط، وصول مظاريف أسئلة اليوم الى الإدارات التعليمية العشر وتسليمها للجان فى المواعيد المحددة وسط إجراءات أمنية مكثفة.

ومن جانبه أكد الدكتور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن أكثر من 32129 طالب وطالبة، يؤدون امتحان مادتى اللغة الإنجليزية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 163 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشرة.

وشدد وكيل تعليم دمياط، على ضرورة التزام جميع الطلاب والملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، مشيرا إلى أن هناك تعليمات مشددة من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بشأن توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان والتصدى لأية محاولة غش بكل حزم، لافتا إلى أن المديرية قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة وكذلك اللجان، إضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد تابعت سير امتحانات الشهادة الإعدادية، وتفقدت خلال جولتها التزام اللجان بتطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل مجابهة انتشار فيروس كورونا، فضلا عن متابعة تجهيز اللجان وتوصيل أوراق الاجابات وكذلك تأمين اللجان.