تحريات مباحث الجيزة تكشف ملابسات مصرع عامل فى منشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل مصرع عامل في منشأة القناطر، حيث أكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وأنه يعمل بشركة كهرباء، وأثناء إجراء صيانة لعامود إنارة، اختل توازنه وسقط مصابا بجرح برأسه أسفر عن مصرعه.

واستمع رجال المباحث لأقوال عددومن زملاء الضحية، وأكدوا عدم اشتباههم في وفاته جنائيا، وذكروا أنه لقى مصرعه عقب سقوطه من أعلى عامود الإنارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وصرحت النيابة بدفن الجثة، وباشرت التحقيق.

وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد مصرع عامل نتيجة سقوطه من أعلى عامود إنارة في منشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الضحية أثناء إجراء صيانة العامود، اختل توازنه وسقط مصابا برأسه مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.