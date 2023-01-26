اليوم السابع
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الخميس، 26 يناير 2023 10:16 م
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بنك الأسئلة الإلكتروني المتنامي للمرحلة الإعدادية ببورسعيد لأول مرة

الخميس، 26 يناير 2023 09:00 م
بنك الأسئلة الإلكتروني المتنامي للمرحلة الإعدادية ببورسعيد لأول مرة امتحان إلكتروني- أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، تدشين اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد مشروع بنك الأسئلة الإلكتروني المتنامي، والذي يضم آلاف الأسئلة في كل المواد الدراسية للمرحلة الإعدادية، وذلك خلال زيارته للمطبعة السرية.
 
وأضافت وكيل الوزارة، أن بنك الأسئلة يوظف مبدئيا لخدمة طلاب الصف الأول الإعدادي كخطوة أولى، ولأول مرة بالمحافظة مما يخدم عملية التصحيح الإلكتروني للامتحانات بنظام البابل شيت.
 
وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام أنه تم تشكيل لجنة برئاستها وعضوية مدير عام التعليم العام ومدير إدارة التوجيه الفني ومدير إدارة نظم وتكنولوجيا المعلومات لوضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الإعدادي.
 
وأشارت وكيل الوزارة، إلى أن عملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات صفوف المرحلة الإعدادية قائمة على قدم وساق من خلال مواصفات فنية مبرمجة على أجهزة الكمبيوتر المخصصة لهذا الغرض.
 
وفي سياق متصل أوضح مدير عام التعليم العام أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية سوف تعلن اعتبارا من السبت القادم الموافق ٢٨ يناير عن طريق المدارس.
 
 
 
 
 

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