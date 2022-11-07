وزارة الشباب والرياضة تدعم مراكز بشمال سيناء بأدوات وحدائق ووسائل أنشطة

شمال سيناء ـ محمد حسين

دعمت وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء مراكز شباب بشمال سيناء بأدوات وحدائق ووسائل انشطة.



قال كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه فى مناطق وسط سيناء بمراكز شباب ادارة شباب الحسنة، تم تسليم أدوات رياضية واثاث وصالات جيم و جديدة وحدائق أطفال لمراكز شباب الجفجافة و المنبطح و القسيمة و المقضبة و وادي العمرو والتجمعات التنموية الجديدة إلى جانب دعم مركز شباب عاطف السادات التابع لإدارة شباب العريش.



وأشار إلى أن أهمية تقديم الدعم للتوسع في الأنشطة والخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة في جميع الهيئات الشبابية والرياضية للشباب والنشء المصري عامة وشباب شمال سيناء بشكل خاص والحرص على الزيادة والتوسع في مشاركته في جميع البرامج والأنشطة التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة لتقديم كافة الخدمات للوصول إلى أفضل خدمة للنشء والشباب بالمحافظات الحدودية وخاصة سيناء التي تعتبر بوابة مصر الشرقية والشباب المصري وفق استراتيجية وزارة الشباب والرياضة التي تعمل علي بناء والنهوض بالإنسان المصري و رؤية مصر 2030.



وتابع أنه شهدت شمال سيناء،إنطلاق فاعليات مشروع الفنون التراثية وتجميع ورش العمل الفنية بمركز شباب مدينة العريش لصقل المواهب الفنية للطلائع الموهوبين في مجال الرسم والفن التشكيلي والمشغولات الفنية والتراثية، وتعليم النشء أبجديات و أساسيات الفنون، لافتا أن مشروع ورش العمل الفنية والتراثية يستهدف قرابة 100 طليع وطليعة .

