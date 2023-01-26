وأوضح بلينكين - في بيان أوردته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني - أن مارتينيلي حصل على رشاوي مقابل منح عقود حكومية بشكل غير لائق خلال فترة رئاسته لبنما.

وقال وزير الخارجية الأمريكي "إن قبول الرشاوي مقابل العقود الحكومية يقوض نزاهة المؤسسات الديمقراطية في بنما ويغذي مفاهيم الفساد والإفلات من العقاب، وتؤدي أعمال الفساد العام هذه إلى إضعاف الثقة في الحكم وتقليل الموارد المتاحة للمدارس والمستشفيات والطرق والخدمات الحكومية الأخرى".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تؤكد مجددا التزام الولايات المتحدة بمكافحة الفساد الذي يضر بالمصلحة العامة ويعيق الازدهار الاقتصادي للدول، ويحد من قدرة الحكومات على الاستجابة بفعالية لاحتياجات شعوبها.

وأكد أن الولايات المتحدة مستمرة في الوقوف إلى جانب جميع البنميين لدعم الديمقراطية وسيادة القانون، وستواصل تعزيز المساءلة لأولئك الذين يسيئون استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب شخصية بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية.