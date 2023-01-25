وزير البترول: 98 ألف برميل بترول مكافئ يومياً إنتاج "العامة للبترول"

كتبت -مروة الغول

فى ختام أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام ، ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة للشركة العامة للبترول عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل 2023- 2024 بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وخلال الجمعية، أوضح الملا أن تحقيق الشركة العامة للبترول للمركز الثالث فى قائمة كبرى شركات إنتاج البترول فى مصر لم يأتى من فراغ ، بل جاء نتيجة تخطيط وإدارة جيدة وجهود مخلصة من العاملين ودعم كامل من الوزارة وهيئة البترول للشركة والتى لها تاريخ يمتد لأكثر من 65 عاماً فى مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، واستطاعت خلال السنوات القليلة الماضية تنفيذ عدداً من مشروعات التطوير والنمو والتحول الرقمى ضمن برنامج تطوير وتحديث القطاع والتى ساهمت فى تحقيق نجاحات متميزة واكتشافات بترولية جديدة مكنتها من تبوء هذه المكانة بين شركات إنتاج البترول لتكون داعم قوى للاقتصاد القومى كونها مملوكة بالكامل للدولة .

وأكد الملا على أهمية الاستمرار فى تنفيذ تكثيف أعمال البحث والاستكشاف والتنمية وتطوير البنية الأساسية من محطات تجميع ومعالجة وعمليات تخزين ونقل وشحن الزيت الخام والغاز الطبيعى ، وكذلك الالتزام بتنفيذ برامج الصيانة المتكاملة فى مجالات تنفيذ وتشغيل وإدارة المشروعات ضماناً لاستمرارية زيادة الطاقة الإنتاجية ، حيث بلغ إجمالى إنتاجها حوالى 98 ألف برميل بترول مكافئ يومياً بإضافة نصيب الشركة من إنتاج الشركات المشاركة ، لافتاً إلى استمرار الدعم الكامل للشركة من خلال إسناد مناطق جديدة للبحث والاستكشاف لتلبية طموحات الشركة فى تحقيق مزيد من الاكتشافات.

ووجه الملا بالاستمرار فى إجراءات ومشروعات الإصحاح البيئى والبناء على ما تم إنجازه من خطوات مهمة فى المجال البيئى بحقول الشركة خاصة فى منطقة خليج السويس وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة ، كما لفت إلى الاستمرار فى دعم إجراءات سلامة العمليات ومتابعة تنفيذها وفقًا للاشتراطات والمعايير لتحقيق عمليات آمنة وصديقة للبيئة.

واستمع الملا والحضور إلى عرض من المهندس نبيل عبدالصادق رئيس الشركة العامة للبترول لأهم ملامح ومشروعات الموازنة التخطيطية للعام المالى 2023-2024 وخططها فى مجال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج فى مناطق امتيازها بالصحراء الشرقية وخليج السويس وسيناء والصحراء الغربية ، واعتمدت الجمعية الموازنة التخطيطية للشركة .

حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه ، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية(إيجاس) والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان رئيس الإدارة المركزية لشئون الاستكشاف والمشرف على العقود والاتفاقيات بالوزارة وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات والمهندس محمد وسام مدير عام قطاع شئون الغاز بالوزارة والمحاسب عبد الحميد دسوقى وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى وزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.