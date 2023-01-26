موجز الاقتصاد.. صادرات الملابس الجاهزة تحقق 2.5 مليار دولار لأول مرة

كتب أحمد حسن

موجز اقتصاد اليوم الخميس 26-1-2023 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها، المالية: نواصل تطوير منظومة الجمارك لتخفيف الأعباء عن المستوردين والمواطنين، و صادرات الملابس الجاهزة تحقق 2.5 مليار دولار لأول مرة في التاريخ خلال 2022.

المالية: نواصل تطوير منظومة الجمارك لتخفيف الأعباء عن المستوردين والمواطنين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون في تطوير المنظومة الجمركية وفقًا لأحدث النظم العالمية، على نحو يُسهم في تخفيف الأعباء عن المستوردين والمواطنين، وحماية الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات.

صادرات الملابس الجاهزة تحقق 2.5 مليار دولار لأول مرة في التاريخ خلال 2022

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع خلال 2022 بنسبة 22% لتسجل الصادرات 2.516 مليار دولار لأول مرة في تاريخ صادرات القطاع مقابل 2.063 مليار دولار في عام 2021.

مصلحة الضرائب تشهد تطورا هائلا للتحول الرقمى وميكنة العمليات الضريبية

قال " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن المصلحة تشهد خلال هذه المرحلة تطورًا هائلا نحو التحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية.

الإسكان: طرح محال تجارية للبيع فى مدينة العبور الجديدة

أكد المهندس أحمد علي، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من ( 19م2 : 40م2) بالسوق التجارية رقم 10 بمنطقة الكرامة بمنطقة الـ2600 فدان بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الثلاثاء الموافق 28/2/2023.

"التخطيط" تشارك فى المنتدى الأفريقى من أجل التنمية المستدامة بأوغندا

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلةً عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، فى "المنتدى الأفريقى الثانى رفيع المستوى للتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثى من أجل التنمية المستدامة

المتحف القومى للحضارة المصرية يستضيف حفلًا غنائيًا بعنوان عظيمة يا مصر

استضاف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حفلًا غنائيًا موسيقيًا تحت عنوان "عظيمة يا مصر"، والتي أحياها الفنان أنطوان وديع الصافي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة القوى الناعمة للإنتاج الفني.

معهد التخطيط القومي يناقش الفرص والتحديات أمام قطاع السياحة

تحت عنوان «تعزيز أداء القطاع السياحي: الفرص والتحديات»،عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الرابعة من حلقات لقاء الخبراء الموسم الأكاديمي 2022/2023 لمناقشة الفرص والتحديات أمام قطاع السياحة، وسبل وآليات تعزيز وتطوير أداء القطاع في مصر.

الإسكان: إزالة تعديات بناء بالساحل الشمال وبنى سويف والسويس الجديدتين

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات بقطع أراضٍ بمناطق مختلفة تحت ولاية أجهزة تنمية ( القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة بني سويف الجديدة – مدينة السويس الجديدة ).