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القوى العاملة: اليوم إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

الخميس، 26 يناير 2023 01:00 ص
القوى العاملة: اليوم إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص وزارة القوى العاملة - أرشيفية
كتبت مرام محمد

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أصدرت وزارة القوى العاملة منشورا على مديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة المنشآت الخاصة، موضحة فيه أن اليوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في شركات القطاع الخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك فى إطار الحرص على توحيد موعد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة –كلما أمكن ذلك– تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

وقال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن ذلك المنشور يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (355) لسنة 2023، بشأن تحديد إجازة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

وأوضح وزير القوى العاملة أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.

وبحسب بيان أصدرته الوزارة، أعلن حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أن اليوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلا من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وتقدم وزير القوى العاملة، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة  التي ضرب فيها رجال الشرطة  أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني،من أجل الحفاظ على أمن الوطن  واستقراره، داعيا الله أن يعيد على مصرنا الحبيبة هذه المناسبات بدوام التوفيق والسداد في ظل "الجمهورية الجديدة" التى أرسى قواعدها  الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بأن يكون اليوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلا من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023.


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