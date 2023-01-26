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القوات المسلحة المصرية تشارك فى احتفالات يوم الجمهورية الهندى.. فيديو

الخميس، 26 يناير 2023 11:06 ص
القوات المسلحة المصرية تشارك فى احتفالات يوم الجمهورية الهندى.. فيديو جانب من الفعالية
كتب محمد الجالى

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شاركت القوات المسلحة المصرية فى احتفالات "يوم الجمهورية" الهندي، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى تواجد كضيف رئيسى لاحتفالات الهند بيوم الجمهورية.
 
وأثني المذيع الداخلى للحفل على الجيش المصري، مؤكدًا  أن الجيش المصري هو أقدم جيش عرفه التاريخ البشرى، فيما كان أبطال الجيش المصرى يهتفون باسم مصر على أنغام "يا أغلى اسم فى الوجود".
 
 
كان السفير بسام راضى, المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن مصر والهند تمتلكان تاريخًا عريقًا وحضارتيهما متجذرة، مشيرًا إلى الاستقبال الحار الذي قوبل به الرئيس السيسى منذ لحظة وصوله إلى العاصمة نيودلهى، وخلال لقاءاته مع رئيسة الهند ورئيس الوزراء الهندي.
 
وأشار "راضى"، إلى أن آخر احتفال للهند بيوم الجمهورية دعت إليه 11رئيس دولة، لكنها هذه المرة وجهت الدعوة للرئيس السيسى فقط، وهو ما يؤكد على تقدير الهند الكبير لمصر وللرئيس السيسى.
 
القوات المسلحة المصرية (1)
 
القوات المسلحة المصرية (2)
 
القوات المسلحة المصرية (3)

 


الهند

الجيش المصرية

عيد الجمهورية الهندى

الرئيس السيسى

العلاقات المصرية الهندية



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