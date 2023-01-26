الفوائد الصحية لتناول العنب.. منها تحسين النوم والمناعة

كتبت فاطمة خليل

العنب هو وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية التي تساعدك في الحفاظ على صحتك، فهو غنى بالعناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين و الدهون والألياف والنحاس والفيتامينات والبوتاسيوم وغيرها، علاوة على مضادات الأكسدة التي تحميك من الإصابة بالأمراض، بحسب موقع "webmd"، نتعرف في السطور التالية على فوائد العنب الصحية.

فوائد العنب الصحية

صحة القلب

العنب مصدر جيد للبوتاسيوم، وهو معدن يساعد على توازن السوائل في الجسم يمكن أن يساعد البوتاسيوم في خفض ضغط الدم المرتفع وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لا يحصل معظم الناس على ما يكفي من هذه المغذيات ، لذا فإن تناول العنب يمكن أن يساعد في سد الفجوة.

بشرة صحية وشعر

بذور العنب غنية بفيتامين E الذي يساعد بشرتك على البقاء ناعمة ورطبة. قد تساعد المركبات الأخرى الموجودة في العنب في منع ظهور حب الشباب وزيادة تدفق الدم إلى فروة رأسك للحصول على شعر أكثر صحة.

فقدان الوزن

لن تعتقد أن فاكهة مثل هذه الحلوى يمكن أن تساعدك على التخلص من بعض الكيلوجرامات غير المرغوب فيها ، لكن العنب قد يفعل ذلك تمامًا. يبدو أن المركب الطبيعي الذي يحتويه يجعل من الصعب على خلاياك تخزين الدهون. قد يساعد أيضًا في تفتيت الخلايا الدهنية في جسمك بمعدل أسرع. فقط احرص على عدم تناول الكثير الحصة الواحدة نصف كوب ، أو حوالي 16 حبة عنب.

حماية العين

تعمل المواد الكيميائية الطبيعية الموجودة في العنب على تخفيف الالتهاب في الجسم وتساعد على حماية خلاياك من التلف. هذه أخبار جيدة لعينيك. تشير الدراسات إلى أن النظام الغذائي الذي يشمل العنب يمكن أن يمنع أو يؤخر أمراض العيون الشائعة مثل إعتام عدسة العين.

تعزيز جهاز المناعة

يمكن لمركب في العنب يسمى ريسفيراترول أن يساعد في تقوية جهاز المناعة - دفاع جسمك ضد الجراثيم. يجب إجراء المزيد من الأبحاث لمعرفة كيف يمكن أن يساعد بالضبط ، ولكن يومًا ما ، قد ترى ريسفيراترول في المنتجات للمساعدة في التئام الجروح أو منع الالتهابات البكتيرية.

جيد لدماغك

يعمل الريسفيراترول في العنب على إبطاء تكسير الخلايا الذي يحدث بشكل طبيعي مع تقدمك في العمر. قد يمنع هذا تكوين لويحات ضارة في دماغك ويبطئ من مدى نجاحها.

تخفيف الإمساك

يمكن أن يساعد المحتوى المائي العالي في العنب على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة أكبر. كما أن العنب مليء بالألياف غير القابلة للذوبان ، والتي يمكن أن تؤدي إلى ليونة البراز.

نوم أفضل

تحتوي قشور العنب على نسبة عالية من الميلاتونين ، وهي مادة كيميائية قد تحسن نومك. تشير الدراسات إلى أن الميلاتونين يخفف من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة والأرق ، وقد يساعد في استقرار مزاجك.