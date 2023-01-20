العنب الأسود مفيد لمرضى السكرى.. اعرف الكمية المسموح بها

كتبت إيناس البنا

الفواكه هي أحد الأطعمة التي يتناولها المصابون بداء السكري بحذر، حيث يقول خبراء الصحة إن السكريات الطبيعية في الثمار قد ترفع مستويات الجلوكوز، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل المرضى بحاجة إلى اختيار الأطعمة الآمنة لهم لضبط مستويات السكر في الدم.

العنب أحد هذه الفاكهة، فهو يحتوى على البوليفينول بكثرة، وهي فئة من المركبات النباتية التي تقدم فوائد صحية مختلفة مثل تعزيز الهضم، وكذلك الحماية من الأمراض.

وفقا لخبراء الصحة ، فإن المدخول المنتظم من العنب الأسود حسب موقع " timesnownews" يمكن أن يقلل من متلازمة التمثيل الغذائي، نظرًا لخصائص العنب القوية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، فهي آمنة لمن يعانون من مرض السكري، ولكن بكميات خاضعة للرقابة.

العنب الأسود له مؤشر جلايسيمي منخفض



العنب الأسود ليس فقط لذيذًا، ولكنه مفيد جدًا لمرضى السكري نظرًا لأن قيمة مؤشر جلايسيمي منخفضة في النطاق من 43 إلى 53، يقول الأطباء إن تناول العنب بأي شكل من الأشكال يوفر نسبة عالية من السكر في الدم مراقبة، هذا بسبب وجود المغذيات النباتية، وهي مادة توجد في نباتات معينة تساعد على الوقاية من الأمراض المختلفة.

العنب الأسود مليء بالريسفيراترول الذي يعمل كمضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات يلعب دورًا في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري، كما أنه يساعد على إطالة عمر الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2.

يقول خبراء الصحة أن العنب الأسود منخفض السعرات الحرارية لأنه يحتوي على أكثر من 82 % من الماء، يمكن للجسم أن يملأ ويرطب بكل هذا الماء، وفقًا لخبراء الصحة ، يوفر العنب أيضًا تحكمًا أفضل في الأنسولين بالإضافة إلى تعزيز حساسية الأنسولين.

يساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الحلويات

إذا كنت من محبي الحلويات، فإن العنب الأسود طريقة رائعة لإرضائها. بدلًا من تناول الأطعمة السكرية مثل العلكة، المصاصات، وغيرها من منتجات السكر سريعة المفعول، يمكن أن يكون تناول العنب خيارًا صحيًا.

ما هو حجم الحصة الصحيح؟

توصي عيادات مايو كلينيك الأمريكية، بأن حجم الحصة من أي طعام صديق لمرضى السكري يعتمد على محتواها من الكربوهيدرات، تحتوي الحصة الواحدة من الفاكهة على حوالي 15 جرامًا من الكربوهيدرات.

يجب أن تأكل 17 حبة عنب أسود كل يوم للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

الفوائد الصحية الأخرى للعنب الأسود

