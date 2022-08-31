اليوم السابع
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وزير الصحة يتابع تطور مؤشرات العمل بالاستراتيجية القومية للسكان والتنمية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 11:53 ص
وزير الصحة يتابع تطور مؤشرات العمل بالاستراتيجية القومية للسكان والتنمية جانب من الاجتماع
كتب وليد عبد السلام

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عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مساء أمس الثلاثاء، مع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، لمتابعة مؤشرات العمل بالاستراتيجية القومية للسكان، فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر "2030".

 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تابع سير العمل بالمجلس القومى للسكان، والمنوط بإعداد الدراسات والبحوث، ووضع السياسات والخطط واقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بالقضايا السكانية، كما تابع الوزير آداء العمل بأفرع المجلس على مستوى محافظات الجمهورية، والتحديات والمعوقات التى تواجه العمل.

 

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول عرضًا مفصلاً حول آليات العمل بمحاور الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والتى تتضمن (الصحة الإنجابية، الشباب وصحة المراهقين، التعليم، تمكين المرأة، المعرفة والوعىالمجتمعي).

 

وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير تابع تطورات مؤشرات العمل بمحاور الاستراتيجية القومية للسكان والتى بدأ العمل بها منذ عام 2015، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين عدد السكان وموارد الدولة، كما ناقش دور وزارة الصحة والسكان فى تنفيذ تلك المحاور.

 

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير اطلع على دراسات وإحصاءات معدلات النمو السكانى التى يُجريها المجلس بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بذات الشأن، وتتضمن معدلات الإنجاب الكلى، ومعدلات المواليد والوفيات، والتعداد السكانى، ومعدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة ونسب استخدام الوسائل الفعالة، ومعدلات التوقف.

 


الصحة

السكان

المؤشرات السكانية

خالد عبد الغفار



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