السيطرة على حريق نشب فى مخبز بلدى ببنى سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمعاونة الأهالى على حريق شب فى مخبز بلدى خاص بمدينة إهناسيا ببني سويف، وذلك بسبب ماس كهربائي، نتج عنه إصابة طفل وجرى نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي.
وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق في مخبز بلدي خاص "سياحي" نتيجة ماس كهربائي بشارع السكة الحديد بمدينة إهناسيا.
وعلى الفور انتقلت سياراة إطفاء لموقع البلاغ، وتمكنت بمعاونة عمال المخبز من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ونتج عن الحريق إصابة الطفل "يوسف م.ع" 15 عامًا، وجرى نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي.
وتبين أن صاحب المخبز يدعى "شريف م.ع" وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، حيث أفاد صاحب المخبز بإن الحريق نتيجة ماس كهربائي، وطلب مدير النيابة تشكيل لجنة لمعاينة موقع الحريق لمعرفة أسباب اندلاع النيران.
مشاركة
سيطرت قوات الحماية المدنية بمعاونة الأهالى على حريق شب فى مخبز بلدى خاص بمدينة إهناسيا ببني سويف، وذلك بسبب ماس كهربائي، نتج عنه إصابة طفل وجرى نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي.
الموضوعات المتعلقة
أمن بنى سويف يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل بمنزلهاالخميس، 17 نوفمبر 2022 10:06 ص
أمن بنى سويف يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة طفلة داخل منزلهاالخميس، 01 سبتمبر 2022 10:32 ص
أمن بنى سويف يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بأم الجنازيرالجمعة، 18 فبراير 2022 07:03 م
تعرف على حركة التنقلات الداخلية لمديرية أمن بنى سويفالجمعة، 06 أغسطس 2021 06:43 م
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة