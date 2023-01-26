وكتبت السفارة الأمريكية - عبر قناتها على تطبيق (تليجرام)، تحت صورة للسفيرة الجديدة في مطار موسكو - "مرحبا بك من جديد في روسيا السفيرة تريسي".. حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وذكرت السفارة الروسية في الولايات المتحدة - في وقت سابق - أن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، والسفيرة الجديدة إلى موسكو، عقدا اجتماعا في واشنطن، يوم 24 يناير.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف - في وقت سابق من نفس اليوم - إن المحادثات التي تركز على الجوانب الإشكالية في العلاقات الروسية- الأمريكية ستستمر مع تريسي، مشيرا إلى أنه لم يكن من الممكن حتى الآن إيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا الإشكالية في العلاقات بين موسكو وواشنطن.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين تريسي كسفيرة للولايات المتحدة لدى روسيا، في 21 ديسمبر 2022، وهي أول امرأة تعمل كسفيرة للولايات المتحدة في روسيا.

وتعد تريسي دبلوماسية محترفة، وعملت كمبعوثة لواشنطن إلى أرمينيا منذ عام 2019، وفي أواخر نوفمبر الماضي، أخبرت مجلس الشيوخ أنها تشارك سياسة واشنطن بشأن روسيا، وتؤيد عقوبات أكثر صرامة ضد موسكو.

