وأضاف ريابكوف - خلال مؤتمر صحفي - "قدمنا موافقتنا، لقد طلبوا موافقتنا عليها منذ بعض الوقت"، حسبما ذكرت وكالة انباء (انترفاكس) الروسية.

وفيما يتعلق بإمكانية تعزيز الاتصالات مع الولايات المتحدة بعد تعيين السفير الجديد، أوضح نائب وزير الخارجية الروسي أنه يجب أن يتم تأكيد تريسي أولا من قبل مجلس الشيوخ الأمريكى.

ولفت إلى أن روسيا ستتعامل بجدية شديدة حتى مع أدنى علامة على الاستعداد للتحسين سواء كانت إشارات عامة أو أي إجراءات، قائلا "لكن، لسوء الحظ؛ فإن الاتجاه والميل الآن معاكسان فهما يهدفان لتفكيك وإلغاء العلاقات الثنائية بشكل كامل".

وأشار إلى أن تفسيرات بعض الممثلين الغربيين للخطوط الحمراء الروسية تزعزع استقرار الوضع وتسعى لتصعيده، مضيفا "هذا يظهر أن حربا مختلطة تم شنها بالفعل ضدنا ولا ينبغي الاستهانة بالمخاطر ذات الصلة على الإطلاق".