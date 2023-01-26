السعودية: إحباط محاولة تهريب 3 ملايين حبة كبتاغون مخبأة فى "ألواح خشبية"

وأوضحت الهيئة حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ ميناء الملك عبد العزيز، عبارة عن "ألواح خشبية"، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عثر على تلك الكمية من الحبوب ضمن الإرسالية، بحيث جرى إخفاؤها داخل تجويف الألواح الخشبية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن الهيئة أنه "بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، وتم القبض عليهما وعددهما شخصان".

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها "ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات".