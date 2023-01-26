السبت.. العمل يعود بمحكمة شمال سيناء ونياباتها بعد توقف أكثر من 7 سنوات

كتب – إبراهيم قاسم – أحمد عبد الهادى

يعود العمل بمحكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش ، اعتبارا من السبت المقبل، بعد توقف دام لأكثر من 7 سنوات، وذلك من خلال انعقاد الجلسات الجزئية والكلية، وعودة العمل بنيابتى قسمى أول وثانى العريش الجزئيتين.

جاء ذلك بعد قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 3989 لسنة 2015 الخاص بتوقف العمل فى محكمة شمال سيناء، وإعادة انعقاد الجلسات بها بدلا من محكمة الإسماعيلية الابتدائية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حرص خلال زيارته الأخيرة لمحافظة شمال سيناء، على تفقد محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش، قبل أيام من عودة انتظام العمل بها.

وخلال تجوله بأروقة محكمة شمال سيناء الابتدائية، استمع رئيس مجلس الوزراء، لتوضيح من المستشار عمر مروان وزير العدل، حول قرار عودة انتظام العمل فى مقر محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش، الذى يأتى تنفيذا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى إطار مواكبة عودة الحياة الطبيعية بالمحافظة، وفى ضوء تنفيذ خطة الدولة لانتظام سير العمل بمختلف قطاعات الدولة فى المحافظة، وعودة الحياة إلى طبيعتها، وتيسيرا على المواطنين.

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل إلى أن قرار عودة العمل يسرى على المحكمة والنيابة العامة، بالإضافة إلى عودة انعقاد الجلسات الجزئية والكلية إلى مقر محكمة شمال سيناء الابتدائية، كما تضمن القرار عودة العمل بنيابتى قسمى أول وثانى العريش الجزئيتين بمقر المحكمة.

وفيما يتعلق بأعمال تطوير ورفع كفاءة محكمة شمال سيناء الابتدائية التى تم تنفيذها، فأوضح المستشار عمر مروان أن التطوير جاء فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى فى مؤسسات الدولة، وخاصة وزارة العدل، من خلال تيسير إجراءات التقاضى، وتحقيق العدالة الناجزة، وتخفيف العبء على المتقاضين للوصول للعدالة الناجزة.

ونوّه الوزير إلى أن جموع القضاة أكدوا عزمهم على استكمال أداء رسالتهم على هذه الأرض الطيبة، جنبا لجنب مع أشقائهم فى القوات المسلحة والشرطة، ووفاءً لشهداء الوطن، خاصة فى ظل استقرار الأوضاع الأمنية.