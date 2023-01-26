وذكر بيان لقصر هوفبورج الرئاسي، اليوم، أن الحكومة النمساوية برئاسة المستشار كارل نيهمر سوف تقدم استقالتها فى وقت لاحق وفق الإجراءات الدستورية في هذا الشأن، موضحا أن الرئيس شارك عقب أداء اليمين في احتفال عسكري واستعراض للقوات المسلحة في ميدان الأبطال بوسط العاصمة النمساوية (فيينا) إضافة إلى لقاءات مع المواطنين.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس النمساوي مع أعضاء الحكومة -في وقت لاحق اليوم- لاستعراض خطة العمل في الولاية الثانية.

يشار إلى أن الرئيس النمساوي تولى السلطة في عام 2016 وفاز بفترة رئاسية ثانية مدتها 6 سنوات بعد انتخابات هادئة كانت محسومة له بشكل كبير.