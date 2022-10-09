رئيس النمسا يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. و7 مرشحين يتنافسون على المنصب

كتبت: هناء أبو العز

أدلى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت في البلاد ويتنافس فيها سبعة مرشحين على مقعد الرئاسة بقصر "هوفبورج" للسنوات الست المقبلة.

وأفادت اللجنة العليا للانتخابات اليوم، بأن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية تسير على قدم وساق، حيث تم فتح معظم مراكز الاقتراع منذ الساعة الثامنة صباحا، موضحة أنها دعت ستة ملايين و363 ألفا و489 ناخبا للإدلاء بأصواتهم في انتخاب الرئيس الجديد للبلاد حتى عام 2028.

ومن جهتها، وصفت وسائل الإعلام النمساوية الانتخابات بأنها "حدث تاريخي"، مشيرة إلى أن الرئيس ألكسندر فان دير بيلين يأمل بالفعل في الحصول على الأغلبية اللازمة اليوم وحسم الانتخابات من الجولة الأولى.

وبينت أنه من أجل الفوز بالانتخابات من الجولة الأولى من الضروري أن يحقق أحد المرشحين 50 في المائة على الأقل، بالإضافة إلى صوت واحد، وإلا ستكون هناك جولة إعادة في 6 نوفمبر المقبل.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس فان دير بيلن لن يذهب على الأرجح إلى جولة الإعادة.