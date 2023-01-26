الرئيس الأمريكى جو بايدن يتهم الجمهوريين بالسعى لبث الفوضى الاقتصادية والمالية

كتب محمد جمال

اتهم الرئيس الأمريكى جو بايدن الجمهوريين بالسعى لبث الفوضى الاقتصادية والمالية، كما تعهد بايدن باستخدام حق النقض ضد أى خطط اقتصادية للجمهوريين تهدد ببث الفوضى، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

يذكرأن، حذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من تصاعد الأزمة في أوكرانيا إلى حرب نووية على خلفية إرسال الغرب الدبابات إلى أوكرانيا، بحسب "روسيا اليوم".

وقال ترامب على شبكته الاجتماعية Truth Social: "الدبابات أولا، ثم الأسلحة النووية، أوقفوا هذه الحرب المجنونة الآن، من السهل القيام بذلك".

وحذر ترامب مرارا وتكرارا من أن الوضع في أوكرانيا قد يتحول إلى حرب عالمية ثالثة. حيث أنه متأكد من أن الأعمال القتالية لم تكن لتبدأ لو استمر في تولي رئاسة الولايات المتحدة.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت يوم أمس عن إرسالها 14 دبابة "ليوبارد-2" من مخزون القوات المسلحة الألمانية، وعن إصدارها تصاريح لتصدير تلك الدبابات من دول ثالثة، فيما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس الأربعاء أيضا عن عزمها نقل 31 دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" إلى كييف.

وكشفت وزارتا الدفاع في النرويج وسلوفاكيا عن نيتهما نقل دبابات إلى أوكرانيا، وكذلك أعلنت سلطات كل من بريطانيا وفرنسا وبولندا تزويد كييف بالدبابات.