اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 يناير 2023 11:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأمريكى جو بايدن يتهم الجمهوريين بالسعى لبث الفوضى الاقتصادية والمالية

الخميس، 26 يناير 2023 09:50 م
الرئيس الأمريكى جو بايدن يتهم الجمهوريين بالسعى لبث الفوضى الاقتصادية والمالية جو بايدن
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتهم الرئيس الأمريكى جو بايدن الجمهوريين بالسعى لبث الفوضى الاقتصادية والمالية، كما تعهد بايدن باستخدام حق النقض ضد أى خطط اقتصادية للجمهوريين تهدد ببث الفوضى، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

يذكرأن، حذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من تصاعد الأزمة في أوكرانيا إلى حرب نووية على خلفية إرسال الغرب الدبابات إلى أوكرانيا، بحسب "روسيا اليوم".
 
وقال ترامب على شبكته الاجتماعية Truth Social: "الدبابات أولا، ثم الأسلحة النووية، أوقفوا هذه الحرب المجنونة الآن، من السهل القيام بذلك".
 
وحذر ترامب مرارا وتكرارا من أن الوضع في أوكرانيا قد يتحول إلى حرب عالمية ثالثة. حيث أنه متأكد من أن الأعمال القتالية لم تكن لتبدأ لو استمر في تولي رئاسة الولايات المتحدة.
 
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت يوم أمس عن إرسالها 14 دبابة "ليوبارد-2" من مخزون القوات المسلحة الألمانية، وعن إصدارها تصاريح لتصدير تلك الدبابات من دول ثالثة، فيما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس الأربعاء أيضا عن عزمها نقل 31 دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" إلى كييف.
 
وكشفت وزارتا الدفاع في النرويج وسلوفاكيا عن نيتهما نقل دبابات إلى أوكرانيا، وكذلك أعلنت سلطات كل من بريطانيا وفرنسا وبولندا تزويد كييف بالدبابات.

جو بايدن

الجمهوريين

الديمقراطيين

أمريكا

الولايات المتحدة



الموضوعات المتعلقة

أول ظهور بعد الجراحة.. جيل بايدن تقدم ملابسها فى حفل تنصيب زوجها لمتحف سميثسونيان

الخميس، 26 يناير 2023 03:10 م

الصحف العالمية: سير ذاتية لزعماء ورؤساء دول ضمن وثائق نائب ترامب السرية.. بريطانيا تفرض حظر على بيع أو حيازة "غاز الضحك".. انخفاض سعر الغاز بأوروبا 25%.. و20 ولاية تقاضي إدارة بايدن بسبب مخطط للهجرة

الخميس، 26 يناير 2023 02:10 م

20 ولاية تقاضى إدارة بايدن بسبب مخطط للهجرة يسمح بدخول 30 ألف لاجئ شهريا

الخميس، 26 يناير 2023 11:39 ص

نيران"الوثائق السرية" تلتهم "بنس".. نائب ترامب آخر المنضمين لقائمة الإهمال في تسليم المستندات.. "AP": خطوة تعرقل هجوم الجمهوريين على "بايدن".. دونالد يتخلى عن عداء الماضي.. ويؤكد: نائبى لم يفعل شئ غير أمين

الأربعاء، 25 يناير 2023 10:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة