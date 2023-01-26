الحركة البحرية لموانئ البحر الأحمر وإجمالى الصادرات والواردات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم خلال تلك السفن تداول 48 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 836 شاحنة و 45 سيارة.



وأكدت الهيئة أن حركة الواردات شملت 37 ألف طن بضائع، 429 شاحنة 24 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11 ألف طن بضائع، 407 شاحنات و21 سيارة، واستقبل ميناء سفاجا اليوم الخميس، السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية، وتغادر السفينتين دليلة والحرية2.



كان استقبل ميناء سفاجا البحري بالأمس السفينة KYTHIRA وعلي متنها 31 الف و500 طن الومنيوم قادمة من استراليا، والسفن الثلاث دليلة والحرية2 وامل بينما غادر السفينين الحرية1 وبوسيدون اكسبريس .



كما تم تداول 1400 طن بضائع عامة ومتنوعة 177 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1470 راكبا بموانيها.









