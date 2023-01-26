الجامع الأزهر: 4 فبراير انطلاق اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية

كتب لؤى على

أعلن الجامع الأزهر ، عن بدء اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، لسنة 2022م - 2023م، وذلك يوم السبت 13 من رجب 1444ه الموافق 4 فبراير 2023م، وذلك برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من د. هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، إنه من المقرر أن تنعقد الاختبارات لما يزيد عن 6600 دارس موزعة لجانهم على كافة محافظات الجمهورية، حيث يؤدي دارسو الرواق بكافة مراحله (التمهيديية، والمتوسطة، والتخصصية) اختباراتهم في 27 مقرًا.

من جهته، أضاف د. هاني عودة، أن فترة الاختبارات تمتد لمدة 20 يومًا ، كما هو موضح بالجداول المرفقة، إذ يبلغ مجموع مواد الرواق في كافة مراحله وتخصصاته 115 مادة.