التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية عن الخطة الاستراتيجية للسكان

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تنظم خلال الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبي رقم 25 من الخطة التدريبية للمحليات، دورة تدريبية عن الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية بمركز التنمية المحلية بسقارة، وذلك بهدف خلق كوادر متخصصة في مجال صنع وصياغة السياسات والتخطيط السكاني ومؤشرات متابعة الأداء بجميع المحافظات ، حتى أدنى مستوى محلي ، لتكون قادرة على إدارة البرنامج السكاني ، وتحديد المشكلات وتحليل أسبابها، ووضع الحلول وإدراجها في الخطط السكانية بالمحافظة ، وتقديم تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكاني باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها ، ويستفيد من هذه الدورة 28 متدرباً بجميع المحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، فى بيان اليوم، أن الدورة التدريبية تركز علي التعريف بمفهوم القضية السكانية ، ودور الوزارة ومهام قوة العمل السكانية بالمحليات في وضع سيناريوهات وبدائل استراتيجية للسياسات السكانية ، كما يتم التدريب علي كيفية صنع السياسات السكانية ، ومتابعة أداء البرامج والتخطيط الاستراتيجى، ووضع مؤشرات لإدارة البرنامج السكاني تعتمد علي دعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان التى تبنتها الدوله منذ عام 2015 لتنتهي في عام 2030 ، ووضع مؤشرات متابعة وتقييم أداء البرنامج السكانى ، والاطار النظرى للخطة التنفيذية لحل قضايا المجتمع ، وقضايا التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، كما تتضمن الدورة التدريبية عدداً من ورش العمل للتدريب العملى على عملية وضع السياسة السكانية من واقع بيانات فعلية للمحافظات وعرض النتائج، وعلي وضع مؤشرات متابعة وتقييم أداء البرنامج السكانى، بالاضافة إلي تحديد أولويات القضايا بكل محافظة من المحافظات المشاركة .

وقال وزير التنمية المحلية، إن الأسبوع التدريبي الـ 25 سيتضمن أيضاً دورتين تدريبتين ، وهما دورة التحليلات المكانية التي تنفذها شركة أزري بالتعاون مع منظة الغذاء العالمى الـ WFP ووحدة التحول الرقمي بالوزارة ، ودورة الأرشفة والفهرسة الالكترونية والميكروفيلم ، ويستفيد منهما 53 متدرباً من جميع المحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن دورة "التحليلات المكانية" التي تنفذها شركة ازري بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمى الـ WFP ووحدة التحول الرقمي بالوزارة، يستفيد منها 25 متدرب من العاملين بوحدات الجيومكانية وقسم الـ GIS والعاملين بوحدات التحول الرقمي، و تتناول الدورة بناء أساسيات التحليلات المكانية المستخدمة في نظم المعلومات الجغرافية وإستكمال التطبيق العملي، والتخطيط والتحضير للتحليلات المكانية، والتحليلات المكانية في الـ proximity ، وتحليلات الـ overlay، وتحليلات الـ space time ، وتحليلات ثلاثية الأبعاد (3D)، بالاضافة الي إنشاء الأسطح باستخدام الـ interpolation .

ولفت وزير التنمية المحلية ، إلى أن دورة الأرشفة والفهرسة الالكترونية والميكروفيلم ، يستفيد منها 28 متدرب من المديرين والعاملين بوحدات التحول الرقمي ومراكز المعلومات ، و تتضمن الدورة التدريبية التعريف بمفهوم الإدارة الإلكترونية وأهدافها ، وكيفية التحول لها والمعوقات والمتطلبات لتطبيقها ، و أمن المعلومات " الأمن السيبراني"، وتطبيقات علي طرق تأمين الأجهزة والمعلومات ، كما تتضمن الدورة التعريف بالأرشفة الإلكترونية والنشأة وأنواع نظم الأرشفة وعناصر ومكونات نظام الأرشيف ومراحل الانتقال إلي الأرشفة الإلكترونية وآليات التخطيط للتحول إلى الأرشفة الإلكترونية ، كما يتم التعريف أيضاً بالوثائق وأنواعها وسريتها وآليات إدارتها وتصنيفها وطريقة إعدادها ، ومفهوم الفهرسة وأنواعها ، والفهرس الإلكتروني والباركود ، وتقنية المعلومات وأهم التقنيات والأجهزة المستخدمة، والتعريف بالنظم الخبيرة وخصائصها وأنواعها وأهم مجالات التطبيقات ومكوناتها وعيوبها ، وتختتم الدورة التدريبية بعرض تجربة مكتبة الاسكندرية في تطبيق نظام الأرشفة الإلكترونية .

وفي نفس السياق ... تستمر دورة إعداد قادة المستقبل الجزء الثانى للأسبوع الثاني علي التوالي ، ويستفيد منها 73 متدرباً من جميع المحافظات ، موضحاً أن الأسبوع الثاني من الدورة يركز علي إدارة الأولويات وتنظيم الوقت ، والتعريف باستخدام المعلومات والاحصاء ، وتحليل البيانات فى القرار الرشيد والحوكمة، وخلاصات اداريه ، والمهارات والقياسات القيادية ، وإعداد المشروعات وإدارتها مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتكتلات الانتاجية بطريقه أجايل، وتنمية مهارات البروتوكولات والمراسم والاتيكيت ، والتعرف علي ريادة الأعمال الحكومية بأسلوب إبداعي ، وتحقيق أكبر منفعة من الموارد المتاحة ، وحشد التأييد للفكرة ودراستها من كافة الجوانب، وكيفية تعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية للمحافظات، كما تركز الدورة علي تنمية مهارات طرق التفكير في حل المشكلات باستخدام التفكير الناقد critical thinking والتفكير التصميمي، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، وتختتم دورات الأسبوع الثاني بالتعرف علي التنمية الزراعية ، والمراكز التكنولوجية ودورها في تحسين خدمات المواطنين وزيادة وسائل اتاحتها ومؤشرات تقييمها، والبرمجة اللغوية العصبية (التغييرالذاتي) .

وعلى جانب آخر.. احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس 26/1/2023 بإنتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هم : دورة تطوير مهارات منظومة إدارة أملاك الدولة، وتطوير مهارات المراكز التكنولوجية ولجان المتابعة في مجال القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية ، ودورة اللغة الانجليزية ، واستفاد من تلك الدورات 86 متدرباً من جميع المحافظات.