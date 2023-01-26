افتتاح معرض فنون تشكيلية بمناسبة أعياد الشرطة بثقافة الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

افتتحت شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية يرافقها محمد رشدى مدير قصر ثقافة الاسماعيلية، معرض الفن التشكيلي بعنوان إسماعيلية الصمود بمناسبة مرور 71 عام علي معركة الاسماعيلية، بمشاركة عدد كبير من الاطفال المشاركين في ورش 25 يناير التي اقيمت خلال شهر يناير بالمواقع التابعة للفرع وبعض الفنانين التشكيلين بالاسماعيلية بواقع 75 لوحة.

كما وجه مدير عام الفرع الشكر لجميع العاملين القائمين علي المعرض.

وخلال المعرض تم تكريم الاطفال بشهادات تقدير من قبل مدير عام الفرع، ويحتفل فرع ثقافة الاسماعيليه في 25 يناير من كل عام بذكرى معركة الاسماعيليه التي وقعت في 25يناير عام. 1952 وراح ضحيتها أكثر من 50 شهيد و80 مصاب بعد رفض رجال شرطه تسليم مبني المحافظه لقوات الاحتلال الإنجليزي والدفاع عنها حتى استشهادهم ومن ذلك أصبح عيد الشرطه المصريه.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة.

الجدير بالذكر ان الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، تقيم أنشطة متنوعة وتنمية المهارات الفنية والفن التشكيلي، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن، من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية.