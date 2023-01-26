إصابة فتاة إثر تناولها مادة سامة بالشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد ورود إشارة مستشفى كفر صقر المركزى بوصول " شيماء ال م" 25 عاما مقيمة نطاق مركز كفر صقر، مصابة بحالة إعياء شديدة وهبوط بالدورة الدموية إثر تناولها مادة سامة، وتم تحويلها إلى إلى مستشفى الزقازيق العام، لتقديم الإسعافات الأولية لها والعلاج اللازم، وتبين من التحريات تناولها مادة سامة داخل منزلها، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

وفى سياق متصل أصيب 7 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث اصطدام سيارة ميكروباص بهم،ناحية كوبري بردين اتجاه بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية ، قد تلقت إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي، بوصول 7 أشخاص مقيمون قرية بنى شبل مركز الزقازيق، مصابون بسحجات وكدمات واشتباه كسور، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وتبين من التحريات الأولية والفحص اصطدام سيارة ميكروباص ب7 أشخاص أثناء تواجدهم طلعة كوبرى بردين اتجاه بلبيس، وتم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابون إلى مستشفى الأحرار، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المررية، وتحرير محضر بالواقعة.