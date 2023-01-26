إصابة شخصين بحروق بعد اشتعال النيران داخل منزلهما فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب منذ قليل، شخصان بحروق مختلفة بأنحاء الجسم، إثر نشوب حريق داخل منزلهما بمركز حوش عيسى بالبحيرة.



وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة "منور ب ف" 56 سنة مقيم مركز أبو المطامير بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بالجسم، و"رشاد ع ال" 25 سنة زاوية صقر مركز أبو المطامير مصاب بحروق من الدرجة الأولى والثانية بالجسم، وذلك إثر نشوب حريق داخل منزلهما.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الواقعة.