إصابة شخصين بحروق بعد اشتعال النيران داخل منزلهما فى البحيرة

أصيب منذ قليل، شخصان بحروق مختلفة بأنحاء الجسم، إثر نشوب حريق داخل منزلهما بمركز حوش عيسى بالبحيرة.
وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة "منور ب ف" 56 سنة مقيم مركز أبو المطامير بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بالجسم، و"رشاد ع ال" 25 سنة زاوية صقر مركز أبو المطامير مصاب بحروق من الدرجة الأولى والثانية بالجسم، وذلك إثر نشوب حريق داخل منزلهما.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الواقعة.
إصابة شخصين بحروق بعد اشتعال النيران داخل منزلهما فى البحيرةالخميس، 26 يناير 2023 01:23 م
إسعاف -أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب منذ قليل، شخصان بحروق مختلفة بأنحاء الجسم، إثر نشوب حريق داخل منزلهما بمركز حوش عيسى بالبحيرة.
الموضوعات المتعلقة
نائب محافظ البحيرة توجه بتوطين الصناعات الخشبية وتقديم التيسيرات للمستثمرينالإثنين، 02 يناير 2023 03:25 م
الذهب الأصفر نور الغيطان.. موسم حصاد الموالح فى حقول محافظة البحيرةالأحد، 25 ديسمبر 2022 12:00 م
إكسترا نيوز تجرى جولة داخل مشروعات "حياة كريمة" فى محافظة البحيرة.. فيديوالجمعة، 23 ديسمبر 2022 01:04 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة