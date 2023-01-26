إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بقرية الفردان فى الإسماعيلية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة الإسماعيلية، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لقرية الفردان، من إيقاف لثلاث حالات تعدٍ لبناء على الأراضى الزراعية بحضور نائب رئيس المركز ورئيس القرية.

وأوضح اللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أنه تم وقف أعمال البناء المخالف على الأراضى الزراعية فى مزارع للمانجو بقرية الفردان على مساحات 220 م2 و200م2 و170 م2.

حيث أُزيلت الشدات الخشبية والاسوار المبنية للمخالفات بمعدات المركز والقرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والأجهزة التنفيذية فى المحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف.