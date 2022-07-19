اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 12:51 م
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مركز و مدينة الإسماعيلية يواصل التصدِّي لمخالفات البناء

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 12:39 م
مركز و مدينة الإسماعيلية يواصل التصدِّي لمخالفات البناء تعدى على اراضى زراعية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، فجر اليوم الثلاثاء، بالتصدي لمحاولة بناء بدون ترخيص بقرية نفيشة.

حيث تم عمل إزالة فورية لشدة خشبية لأعمدة و سقف الدور الحادي عشر علوي، أعلى برج سكني بمنطقة نفيشة البحرية على مساحة 500م مربع تقريبًا.
 
وفي قرية الضبعية، تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي بالبناء على أرض زراعية، على مساحة 150م، بمنطقة العمارات بالتنسيق مع الجمعية الزراعية و مسئولي حماية الأراضي.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات  اللواء  شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية، بضرورة التصدي لأي تعديات على أملاك الدولة، أو الأراضي الزراعية، و البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.


 

تعدى على اراضى زراعية (1)
تعدى على اراضى زراعية (1)

 

تعدى على اراضى زراعية (2)
تعدى على اراضى زراعية (2)

 


 


الاسماعيلية

حماية اراضى الدولة

أملاك الدولة

محافظة الاسماعيلية



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