مركز و مدينة الإسماعيلية يواصل التصدِّي لمخالفات البناء

الإسماعيلية- صبرى غانم

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، فجر اليوم الثلاثاء، بالتصدي لمحاولة بناء بدون ترخيص بقرية نفيشة.

حيث تم عمل إزالة فورية لشدة خشبية لأعمدة و سقف الدور الحادي عشر علوي، أعلى برج سكني بمنطقة نفيشة البحرية على مساحة 500م مربع تقريبًا.



وفي قرية الضبعية، تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي بالبناء على أرض زراعية، على مساحة 150م، بمنطقة العمارات بالتنسيق مع الجمعية الزراعية و مسئولي حماية الأراضي.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية، بضرورة التصدي لأي تعديات على أملاك الدولة، أو الأراضي الزراعية، و البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.









تعدى على اراضى زراعية (1)



تعدى على اراضى زراعية (2)



