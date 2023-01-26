أول ظهور بعد الجراحة.. جيل بايدن تقدم ملابسها فى حفل تنصيب زوجها لمتحف سميثسونيان

كتبت: نهال أبو السعود

قدمت السيدة الأمريكية الأولي جيل بايدن ملابسها الرسمية التي ارتدتها خلال حفل تنصيب زوجها لمجموعة السيدات الأول، وهي جزء من متحف سميثسونيان الوطني للتاريخ الأمريكي، وفقا لشبكة ايه بي سي.

قدمت جيل بايدن فستانها الأزرق ومعطفها باللون المطابق ، الذي صممته ألكسندرا أونيل ، والذي ارتدته في حفل أداء اليمين الرئاسي في 20 يناير 2021 ، وزيها الافتتاحي المسائي - فستان من الصوف الحريري العاجي ومعطف من الكشمير مصمم بواسطة جابرييلا هيرست.

وقالت جيل بايدن: "الملابس فن وصياغة. إنها تعبير عن لحظة من الزمن - إنها تاريخ يشرفني بشدة أن ألعب دورًا صغيرًا في لحظة كبيرة من تاريخنا ، جنبًا إلى جنب مع اثنين من المصممين ذوي الرؤية"

ووفقا لتقرير حضر كل من هيرست وأونيل الحدث الذي تبرعت فيه السيدة الأولى بالاطقم، قال هيرست: "كمصمم ، لم أستطع التفكير في مصدر إلهام أفضل أنت تستخدم النظام الأساسي الخاص بك لتقديم الخدمة كمعلم." موجها الحديث لجيل بايدن.

وأشارت ايه بي سي إلى أن المعرض هو الحدث الأول منذ 11 يناير الذي تظهر فيه جيل بايدن، بعد إجراء طبي بسيط لإزالة أنسجة سرطانية.

وفقًا لمؤسسة سميثسونيان، تضم المجموعة 27 فستانًا من السيدات الأول بما في ذلك جاكلين كينيدي وميشيل أوباما وميلانيا ترامب ، وغيرها من العناصر ذات الأهمية التاريخية.

وقال أنثيا هارتيج ، من المتحف الوطني للتاريخ الأمريكي ، في بيان: "تعد مجموعة السيدات الأولى من أكثر المعارض ديمومة وشعبية في مؤسسة سميثسونيان".

وفي ختام حديثها، قالت جيل بايدن: "أتطلع إلى إضافة بعض الملابس الرجالية إلى هذا المعرض في المستقبل".