أعمال من عصر الباروك والعصر الرومانسى لأوركسترا الوتريات بأوبرا الإسكندرية الأربعاء

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في الثامنة من مساء الأربعاء الموافق الأول من فبراير المقبل علي مسرح دار أوبرا الإسكندرية حفلا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محيى الدين.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من أعمال عصر الباروك لألبينوني آداجيو وهيندل وكونشرتو جروسو، كما يقدم الأوركسترا مقطوعات من العصر الرومانسى لجريج، وهولبيرج سويت للوتريات وشوبرت ٥ مينويت و تريو و السيمفونية البسيطة للمؤلف المعاصر بينجامين بريتن.

ويشار إلى أن عصر الباروك كان مابين عامي 1600-1750، وتعد موسيقي الباروك من أهم أنواع فنون الموسيقى الغربية، وتعود أصل كلمة الباروك إلي اللغة البرتغالية وتعني "الموسيقى المزخرفة والمُزينة بشكل كبير".

كما يرمز مصطلح الباروك إلى العظمة والروح الدرامية الفنية النشطة، التي تطورت بشكل كبير في التقنيات الجديدة لا سيما في الغناء، حيث يوجد أسلوبين موسيقيين مهمان وهما: الممارسة الأولى؛ وهو الأسلوب العالمي للقرن السادس عشر، والممارسة الثانية التي تشير إلى الأسلوب المسرحي الجديد، ومن أهم ما تم إنجازه في عصر الباروك، في التأليف الموسيقي للآلات، وأيضاً قد تميّز عصر الباروك بكثرة الزخرفة في الموسيقى.وأفسح المجال لأسلوب لحني أكثر صقلا وبساطة.ومن أشهر الموسيقيين في هذا العصر يوهان سباستيان،باخ،جورج فردريك، هاندل، وأنطونيو فيفالدي.

أما العصر الرومانسي للموسيقي ف كان ما بين عامى 1800 و 1900م .. فطابع العصر الرومانسي هو استلهام جمال الأفكار من الطبيعة البكر.

وأصبحت هذه الطبيعة تعبر عن المشاعر والإحساس، كما أنها تشمل حب الجمال والإيمان بالإنسانية والدوافع النبيلة لهذه المشاعر.

وأصبحت موسيقى ذلك العصر تستقطب شعوب العالم المتحضر وتنهض بالأجيال والشباب حيث تطورت السيمفونية تطورا ملحوظا، كما يرجع الفضل إلي الموسيقى الرومانسية فى نشر الوعى الموسيقى الراقى فى أوساط الطبقة الوسطى وأيضا عامة الشعب فى القارة الأوروبية لما لها من جمال حسى بديع يؤثر فى العواطف والمشاعر الإنسانية ويظهر ذلك واضحا فى أعمال موسيقى ذلك العصر أمثال "تشايكوفسكي" و"شوبان "و"شوبرت" وغيرهم.