8 طرق للحفاظ على معدة صحية.. أهمها تناول أغذية غنية بالألياف

كتبت رانيا عامر

إذا كنت تريد الحفاظ على معدة صحية جيدة، يجب عليك اتباع نظام غذائي سليم يحتوي على أطعمة صحية تتوافر بها المعادن و البروتينات والألياف الأساسية التي تعطي الطاقة لجسمك.وذلك وفقا لما نشره موقع sahyadrihospital.

الخطوات التي يجب اتباعها للحفاظ على معدة صحية

1. تناول نظام غذائي غني بالألياف

أفضل طريقة لتحسين الجهاز الهضمي هي اتباع نظام غذائي يتكون من كمية عالية من الألياف وغني بالفواكه. يجب أن يحتوي نظامك الغذائي اليومي أيضًا على الخضار والبقوليات والحبوب الكاملة.

للحفاظ على سير عملية الهضم الطبيعية بسلاسة ، ومنع الإمساك ، والحفاظ على وزن ثابت ، كل هذه المواد الغذائية ضرورية لنظامك الغذائي اليومي. ومع ذلك ، فإن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يساعد أيضًا في علاج حالات مثل الرتوج ، ومتلازمة الأمعاء المهيجة ، والبواسير.

2. تأكد من تناول الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان

يساعدك تضمين الألياف في نظامك الغذائي اليومي بطرق مختلفة. مواد الألياف غير القابلة للذوبان مثل المواد الغذائية النباتية لا يمكن لجسمك هضمها.

بعض الأمثلة على الألياف غير القابلة للذوبان هي نخالة القمح والخضراوات والحبوب الكاملة. من ناحية أخرى ، تأتي الأطعمة مثل نخالة الشوفان والمكسرات والبذور والبقوليات في فئة الألياف القابلة للذوبان.

3. قلل من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون

قد تؤدي الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والكوليسترول إلى الإصابة بالإمساك ومشاكل متعلقة بالوزن.

ومع ذلك ، فأنت بحاجة إلى بعض الأحماض الدهنية الأساسية مثل أوميجا 3 وأوميجا 6 ، لذا حاول تضمين هذه الأحماض الدهنية في نظامك الغذائي اليومي. سوف يساعد معدتك على هضم الألياف والبروتينات والمعادن الأخرى بسهولة.

4. تناول اللحوم الخالية من الدهون

تعد البروتينات جزءًا أساسيًا من نظامك الغذائي اليومي الذي يعمل على بناء كتل العضلات في جسمك. لكن قطع اللحم الدهنية تجعل عملية الهضم أكثر صعوبة.

تأكد من تناول اللحوم الخالية من الدهون ، مثل الدواجن منزوعة الجلد ، وحقيرة الخنزير. فهو لا يحسن الجهاز الهضمي فحسب ، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة الجسم.

5. الحفاظ على الانتظام في جدول الأكل

ينصحك أخصائيو التغذية وخبراء التغذية الآخرون بالحفاظ على الانتظام أثناء تناول وجباتك اليومية. إن تناول وجبة الإفطار والغداء والوجبات الخفيفة والعشاء في الوقت المناسب يسمح لمعدتك بهضم الطعام بشكل صحيح.

إذا كنت لا تتناول وجباتك في الأوقات المناسبة ، فقد يتسبب ذلك في إرهاق معدتك مما يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ. يجب أن تتناول وجباتك كل 3 إلى 4 ساعات للسماح لمعدتك بهضم الطعام بشكل صحيح.

6. شرب الكثير من الماء

تحتاج إلى الحفاظ على رطوبتك للحفاظ على جهازك الهضمي. الألياف التي تستهلكها تسحب كمية كبيرة من الماء.لذلك ، تحتاج إلى ملء معدتك بكمية كافية من الماء والتي ستحافظ على توازن الماء في جسمك.

7. التوتر يؤثر علي صحة الجهاز الهضمي

يمكن أن يكون للتوتر تأثير سيئ على الجهاز الهضمي. ينتج عنه تقرحات وإسهال وإمساك ومتلازمة القولون العصبي. تؤثر هرمونات الإجهاد بشكل مباشر على جهازك الهضمي ، فعندما يكون جسمك في وضع نشط ، لا يعتقد أنه ليس لديك وقت للراحة والهضم. تحتاج إلى إدارة التوتر عن طريق أداء أنشطة التأمل والتدريب على الاسترخاء.

8. مضغ طعامك

يبدأ الهضم من فمك. تحتاج إلى مضغ الطعام وتقسيمه إلى قطع أصغر حتى تتمكن الإنزيمات في جهازك الهضمي من تكسير الطعام. تؤدي عادات المضغ السيئة إلى ضعف امتصاص العناصر الغذائية في جسمك.