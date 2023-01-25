5 علامات للإصابة بسرطان الرئة.. أبرزها السعال وضيق التنفس

كتبت ميرفت رشاد

سرطان الرئة هو سبب رئيسي للوفاة مقارنة بسرطان القولون والثدي والبروستاتا، يعد أكبر عامل خطر للإصابة بسرطان الرئة هو التدخين، كما أن استخدام منتجات التبغ الأخرى مثل السيجار أو الغليون يزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الرئة، وكلما زاد عدد السنوات التي يدخن فيها الشخص زادت المخاطر، وإليك كل ما تريد معرفته عن سرطان الرئة ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

ماذا تعرف عن سرطان الرئة؟



رئتيك عبارة عن عضوين إسفنجيين في صدرك يستوعبان الأكسجين عند الشهيق ويطلقان ثاني أكسيد الكربون عند الزفير، سرطان الرئة هو السبب الرئيسي للإصابة وفيات السرطان في جميع أنحاء العالم.

يعتقد الأطباء أن التدخين يسبب سرطان الرئة عن طريق إتلاف الخلايا المبطنة للرئتين، عندما تستنشق دخان السجائر المليء بالمواد المسببة للسرطان (المواد المسرطنة) ، تبدأ التغيرات في أنسجة الرئة على الفور تقريبًا، في البداية ، قد يكون جسمك قادرًا على إصلاح هذا الضرر. ولكن مع كل تعرض متكرر ، تتضرر الخلايا الطبيعية التي تبطن رئتيك بشكل متزايد بمرور الوقت ، يتسبب الضرر في عمل الخلايا بشكل غير طبيعي وقد يتطور السرطان في النهاية.

علامات سرطان الرئة



العلامات التي يجب البحث عنها هي السعال الذي قد يترافق مع الدم أو البلغم ذي اللون الأحمر ، وألم الصدر أو التنفس المؤلم ، وصعوبة التنفس ، والتعب أو الشعور بضعف غير عادي ، راجع الطبيب إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، ​​فكلما تم اكتشاف سرطان الرئة مبكرًا ، كانت فرصك في الحصول على نتيجة ناجحة أفضل.

لماذا سرطان الرئة مميت ؟



خلاصة القول أننا لا نصاب دائمًا بسرطان الرئة في مراحله المبكرة، هذا في المقام الأول لأن الرئتين أعضاء داخلية ، ومن الصعب معرفة ما إذا كان السرطان قد تشكل، في بعض الأحيان ، لا يصاب الناس بذلك، تشعر بالأعراض حتى يتطور السرطان، وغالبًا ما تنتشر أورام الرئة بسرعة (تنتقل) إلى أجزاء أخرى من الجسم ، بما في ذلك الدماغ والكبد والعظام.

من الصعب الإصابة بسرطان الرئة في مراحله المبكرة لأن الأعراض قد لا تظهر حتى ينمو الورم، بالإضافة إلى ذلك ، من الشائع الخوف من تشخيص السرطان ، مما يعني أن الناس يميلون إلى تأجيل زيارة الطبيب أو الخضوع للفحص.

علاج سرطان الرئة



هناك أمل جديد للأشخاص المصابين بهذا المرض، يبدأ بالحصول على التشخيص الصحيح وخطة العلاج الأفضل لك من البداية، الدعامة الأساسية لعلاج سرطان الرئة هي الاستئصال الجراحي ، أو علاج مرضى سرطان الرئة بالعلاج الكيميائي القياسي بالإضافة إلى العلاج المناعي ، تقدم الأشعة التداخلية الاستئصال بالترددات الراديوية (RFA) كعلاج آخر أظهر فائدة في علاج سرطان الرئة.