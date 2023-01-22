أداة ذكاء اصطناعي يمكنها التنبؤ بمخاطر الإصابة بسرطان الرئة.. اعرف التفاصيل

كتبت إيناس البنا

مع تزايد الإصابة بسرطان الرئة وهو السبب الرئيسي لسرطان الموت حول العالم، اختبر باحثون بالولايات المتحدة، أداة تعرف باسم "سي بيل" التي تتنبأ بدقة بمخاطرها بالنسبة للأفراد الذين لديهم أو ليس لديهم قيمة كبيرة التدخين أو تاريخ مرضى.

أظهرت دراسة جديدة استنادًا إلى تحليلات التصوير المقطعي المحوسب للصدر بجرعة منخفضة من المرضى في الولايات المتحدة وتايوان، توقعت الأداة Sybil بدقة مخاطر الإصابة بسرطان الرئة للأفراد الذين لديهم أو ليس لديهم تاريخ تدخين كبير، وفقًا للدراسة المنشورة في Journal of Clinical علم الأورام.

وقالت المؤلفة المقابلة ليسيا سيكيست، دكتوراه في الطب، MPH، أخصائية الأورام الطبية لسرطان الرئة في مركز الشامل للسرطان ومقره الولايات المتحدة "تستمر معدلات الإصابة بسرطان الرئة في الارتفاع بين الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا أو الذين لم يدخنوا منذ سنوات، مما يشير إلى أن هناك العديد من عوامل الخطر التي تساهم في مخاطر الاصابة بسرطان الرئة ، وإن بعضها غير معروف حاليًا.

وأضافت: "بدلاً من تقييم عوامل الخطر البيئية أو الجينية الفردية ، قمنا بتطوير أداة يمكنها استخدام الصور للنظر في البيولوجيا الجماعية والتنبؤ بمخاطر الإصابة بالسرطان".

وقالت الدراسة إن الفريق أنشأ نموذج التعلم العميق Sybil الذي يحلل عمليات المسح ويتنبأ بخطر الإصابة بسرطان الرئة لمدة عام إلى ست سنوات قادمة ، باستخدام بيانات من تجربة فحص الرئة الوطنية (NLST) في الولايات المتحدة.

قال المؤلف المشارك فلوريان فينتلمان من قسم الأشعة في مستشفى ماساتشوستس العام بالولايات المتحدة: "لقد تم تصميمه للتشغيل في الوقت الفعلي في خلفية محطة قراءة الأشعة القياسية التي تتيح دعم القرار السريري في نقطة الرعاية".

تضمنت المجموعة الأخيرة من الفحوصات أشخاصًا لهم تاريخ تدخين متنوع وأولئك الذين لم يدخنوا مطلقًا.

قال المؤلف المشارك: "يمكن أن تنظر سيبيل إلى صورة وتتنبأ بخطر إصابة مريض بسرطان الرئة في غضون ست سنوات".