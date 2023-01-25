3149 وظيفة خالية للشباب برواتب تصل لـ7500 جنيه.. والتقديم حتى فبراير

كتبت - مرام محمد

طرحت وزارة القوى العاملة، منذ بداية العام الجديد، الآلاف من فرص العمل في مختلف التخصصات بمنشآت القطاع الخاص أمام الشباب من الجنسين، وبالضمانات التي نصت عليها مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وكشفت نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة، عن توافر 3149 وظيفة خالية في 15 محافظة، تشمل تخصصات مهندسين ميكانيكا وإنتاج وبرمجة وتحسين منتجات، ومحاسبين، ومدرسين حاسب آلي وموسيقى، وعمال إنتاج، وأفراد أمن، وخلافه، وذلك لشغلها خلال شهري يناير وفبراير 2023 الجاري، برواتب تبدأ من 2700 وتصل لـ7500 جنيه شهريا، فضلا عن مزايا تأمين صحي واجتماعى.

وأوضحت "القوى العاملة" أن على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg.

وجاءت أبرز فرص العمل المتاحة في المحافظات على النحو الآتي:

1- فرص عمل بأحد شركات الأمن والحراسة – محطة مترو أرض العبور بمحافظة القاهرة

-الوظائف المتاحة (أفراد أمن)، علما بأن توزيع المناطق كالآتي:

1- 45 بنوك – جميع المحافظات – 2800 : 3200 جنيه

2- 100 توكيل سيارات مدخل الشروق – 3700 جنيه – 4 أيام راحة

3- 25 توكيل سيارات بوابة مدينتي الأولى – 3700 جنيه – 4 أيام راحة

4- 100 مبنى إداري منطقة النهضة – السلام – 3300 جنيه

5- 10 فندق بالعين السخنة – 2900 جنيه – إقامة + 3 وجبات ساخنة – 12 ساعة عمل

6- 50 قرى سياحية وفنادق بالساحل الشمالي 4000 جنيه + إقامة

7- 100 مدرسة دولية – مبنى إداري بالعاصمة الإدارية - 3500 جنيه + إقامة

8- 150 العبور – 2700 جنيه/8 ساعات عمل – 3300 جنيه/12 ساعة عمل – الشروق/8 ساعات عمل

9- 5 كايرو فيستيفال – جسر السويس – القطامية – عمارة دبلوماسية بالمعادي – 3000 جنيه – 10 ساعات عمل

10- 50 مبنى إداري بالعاشر من رمضان 3500 جنيه – 12 ساعة عمل + 4 أيام إجازة

-الشروط

أ- مؤهل متوسط – إعدادية – ابتدائية – محو أمية – يقرأ ويكتب.

ب- السن 18 : 55 سنة – يقبل الطلبة

11- 5 سيلز – خبرة في مجال الأمن – القدرة على جلب المواقع الأمنية – جميع المحافظات – رواتب تبدأ من 4000 جنيه.

-الشروط

أ- 8 ساعات عمل بمقر الشركة داخل القاهرة – من الجنسين

-المزايا

أ- تأمين صحي واجتماعي

ب- 4 أيام راحة

ج- زيادة سنوية

د- بوليصة تأمين

2- فرص عمل بأحد الشركات في شبين الكوم بمحافظة المنوفية

-الوظائف المطلوبة

أ- 10 مطور مبيعات – 7500 جنيه – خبرة

ب- 5 سائق توصيل أوردرات – 4500 جنيه

-الشروط

أ- مؤهل عالي – متوسط

ب- السن 30 : 35 سنة

3- فرص عمل بأحد شركات المنتجات الورقية والصحية في المنطقة الصناعية الثانية بمحافظة الشرقية

-الوظائف المطلوبة

1- 1محاسب

-الشروط

أ- مؤهل عالي

ب- خبرة 3 سنين

2- 8عمال إنتاج

3- 7سائق – رخصة أولى

-الشروط

-مؤهل متوسط

-السن 21 : 30 سنة

-الراتب 2400 : 5000 جنيه

4- فرص عمل بأحد الشركات في العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية

-الوظائف المطلوبة

أ- 1 محاسب

-الشروط

-مؤهل متوسط

-خبرة 3 : 5 سنين

ب- 30 عامل إنتاج

ج- 2 فني كهرباء – خبرة 10 سنوات

د- 1 عامل نظافة

-الشروط

أ- مؤهل فوق المتوسط

ب- السن 22 : 35 سنة

ج- الراتب 2880 : 6000 جنيه

5- فرص عمل بأحد شركات صناعة الورق الصحي في الشرقية

-الوظائف المطلوبة

1- 1مهندس كهرباء

2- 1أخصائي سلامة وصحة مهنية

-الشروط

أ- مؤهل عالي

ب- خبرة 5 سنوات

3- 1فني صيانة ميكانيكية

4- 1مشرف وردية إنتاج

-الشروط والمزايا

أ- مؤهل متوسط

ب- خبرة 5 سنوات

ج- السن 25 : 27 سنة

د- الراتب 4500 : 7000 جنيه