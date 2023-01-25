30 مليون جنيه لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمراكز طما وطهطا وجهينة

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن خطة الاحلال والتجديد تستهدف تغير خطوط المياه القديمة بخطوط جديدة بلاستيكية وتدعيم ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب للمناطق المستهدفة، وذلك استكمالا للخطة الاستثمارية لمحافظة سوهاج للعام المالى 2022 / 2023م، تنفيذا لتوصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بزيادة الخطة الاستثمارية لمحافظة سوهاج بمبلغ 30 مليون جنيه، لإحلال وتجديد خطوط مياة الشرب و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز طما وطهطا وجهينة.

وأشار المهندس رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات، إلى أن أعمال الاحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمدينة طهطا تتم بشارع الشيخ فتحي طهطاوي ، وشارع مسجد الشيخ غريب ، وشارع مسجد ابو القاسم ، وشارع ترعة نجع حمادي وشارع الشيخ طه، ونزله سليم الكاشف ومنطقة الفخرانية، وشارع المقابر وشارع مدرسة السلام، وشارع طريق بنهو وتفرعاته، وشارع صلاح سالم القبلي بتفرعاته ، وشارع مدرسة التحرير، وكذلك ساحل طهطا تفرعات شارع أبو كلام، وتفرعات شارع النوايب وشارع الاشتراكية القبلي، ويستفيد منها 70 الف نسمة.

كما تتم أعمال الاحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمركز طما بشارع الاتحاد وتفرعاته وشارع طلعت حرب وشارع الردمة وشارع الطناطوة، واستكمال شارع مدرسة السلام ونجع الشيخ بطريق السوق ، وساحل طما الغربى البحرى والغربى القبلى والتى يستفيد منها 38 الف نسمة.

كما تتم اعمال الاحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمركز جهينة بشارع عمر بن الخطاب غرب منطقة الصنايع، وكذلك قرية نزة المحزمين والشريفة الغربية ، ونجع الحويج بجهينة الشرقية، ويستفيد منها 45 الف نسمة.