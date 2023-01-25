اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير خارجية الكويت يتسلم رسالة من نظيره الموريتاني تتضمن علاقات البلدين

الأربعاء، 25 يناير 2023 12:00 ص
وزير خارجية الكويت يتسلم رسالة من نظيره الموريتاني تتضمن علاقات البلدين وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر
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تسلم وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح رسالة خطية من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوك بشأن العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين.

كما تضم الرسالة دعوة من الوزير مرزوك إلى الشيخ الصباح للمشاركة في أعمال الدورة الـ49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي ستستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط خلال الفترة من 16 إلى 17 مارس 2023.

وسلّم الرسالة إلى وزير الخارجية الكويتي، الثلاثاء، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى دولة الكويت الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ.

 


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