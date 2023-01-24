وزير خارجية الكويت يبحث هاتفيا مع نظيرة الأوكراني تطورات الأزمة في بلاده

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بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في اتصال هاتفي مع وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا تطورات الأزمة في أوكرانيا.



وجدد وزير الخارجية الكويتي -خلال الإتصال الهاتفي مساء الاثنين- التأكيد على موقف دولة الكويت حيال هذه الأزمة والداعي إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتأكيد مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وفق حدودها المعترف بها دوليا.



كما بحث وزير الخارجية الكويتي مع نظيره الأوكراني آلية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الكويت إلى الشعب الأوكراني عبر التنسيق مع الهلال الأحمر الكويتي والجهات المعنية في أوكرانيا لضمان وصول تلك المساعدات الإنسانية لمحتاجيها في أقرب وقت.



وشدد الشيخ سالم الصباح خلال الاتصال على أهمية دعم المساعي الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد لإيجاد حل سلمي للأزمة التزاما بمبدأ حل النزاعات بالطرق والوسائل السلمية عن طريق الحوار بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



ومن جانبه، أعرب وزير خارجية أوكرانيا عن تقدير وامتنان بلاده لموقف دولة الكويت حيال الأزمة في أوكرانيا، مشيدا بدعم دولة الكويت للشعب الأوكراني خاصة على الصعيد الإنساني ودعمها كذلك لكافة الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها جراء الأزمة ولمساعيها الحميدة في ترسيخ دعائم حفظ السلم والأمن الدوليين.