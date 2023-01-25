وزير التجارة يبحث مع أعضاء غرفة الصناعات النسيجية تنمية القطاع لزيادة الإنتاج

كتب إسلام سعيد

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعًا مع أعضاء غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المرشدى، حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات تنمية وتطوير القطاع وبما يسهم فى زيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات بالأسواق الإقليمية والعالمية، كما تناول اللقاء عدد من التحديات التى تواجه القطاع وبحث سبل إيجاد حلول عاجلة لها بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

حضر اللقاء اللواء إيهاب أمين مساعد الوزير للشئون الفنية وعلى خزاعى مستشار الوزير للاتصال المؤسسى وشئون المجالس النيابية وأحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة والمشرف على مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعى، والدكتور محمد لبيب معاون الوزير للسياسات التجارية.

وقال الوزير إن صناعة الغزل والنسيج تعد أحد القطاعات الصناعية الرئيسية بالاقتصاد القومى والتى تساهم بشكل كبير فى تلبية إحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لقطاع الغزل والنسيج والذى يعد أحد القطاعات كثيفة العمالة، فضلًا عن كونه احد القطاعات التى حققت معدلات زيادة ملموسة خلال العام الماضى رغم الظروف والتداعيات الاقتصادية العالمية.

ومن جانبه أوضح محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن الصناعات النسيجية تمثل احد اهم القطاعات الإنتاجية فى منظومة الاقتصاد القومى، كما تضم عدد من الصناعات الرئيسية التى توفر إحتياجات صناعة الملابس الجاهزة من المواد الخام.

وأشار إلى أن القطاع يواجه عدد من التحديات التى تتطلب تكاتف كافة الجهات المعنية لإيجاد حلول عاجلة لها وبما يسهم فى فى استمرارعمليات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية والحفاظ على معدلات التشغيل.

وبدورهم طالب أعضاء الغرفة بأهمية التوسع فى إقامة المعارض الخارجية الخاصة بمنتجات الغزل والنسيج وبما يسهم فى زيادة الصادارت المصرية للأسواق العالمية ودراسة التوجه نحو إنتاج الألياف الصناعية والبوليستر وذلك بهدف توفير احتياجات صناعة الغزل والنسيج من هذه المدخلات بالإضافة إلى أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى بالمناقصات الحكومية.