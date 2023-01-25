اليوم السابع
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وزير الأوقاف: معرض القاهرة الدولى للكتاب أحد أهم روافد الثقافة الرصينة

الأربعاء، 25 يناير 2023 11:12 ص
وزير الأوقاف: معرض القاهرة الدولى للكتاب أحد أهم روافد الثقافة الرصينة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الثقافة الرشيدة أحد أهم عوامل رقي الأمم وأن معرض الكتاب السنوي بالقاهرة أحد أهم روافد الثقافة الرصينة.
 
وأضاف جمعة عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "معرض القاهرة للكتاب حدث ثقافي فريد يبرز اهتمام الدولة المصرية بالعلم والثقافة ويؤكد أهمية وقيمة الكتاب الذي سيظل خير جليس وأحد أهم روافد البناء العلمي والثقافي الرصين وأدعو الأئمة والواعظات لزيارته والاطلاع على أحدث ما نشر في مختلف مجالات العلم والثقافة".
 
فى سياق متصل أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنه سيقدم لزوار جناحه رقم (B46) بصالة (4) بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين عرضًا متميزًا من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
 
هديتك من معرض الكتاب أحدث عشرة إصدارات في الفكر الوسطي فقط بـ(100) جنيه بدلًا من (200) جنيه. 
 
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء معرض القاهرة الدولى للكتاب، وتفقد المعرض يرافقه وزيرة الثقافة وعدد من المسئولين.
 
وتحمل الدورة الـ 54 من معرض الكتاب شعار: على "اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتُقام بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، كما جرى اختيار الشاعر صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.
 
 

معرض القاهرة الدولى للكتاب

معرض الكتاب

الاوقاف

مؤلفات وزير الأوقاف

اصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية



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