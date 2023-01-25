هيئة كبار العلماء بالسعودية وسلطنة عمان تدينان تمزيق نسخة من المصحف فى هولندا

وجددت وزارة الخارجية العمانية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء، موقف السلطنة الداعي إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية لترسيخ قيم التسامح والتعايش والاحترام بين الأمم والثقافات وتجريم جميع الأعمال التي تروج لفكر التطرف والبغضاء وتسيئ للأديان والمعتقدات.

وكان الزعيم الهولندي لحركة بيجيدا اليمينية المتطرفة في هولندا إدوين واجنسفيلد، قد مزق، يوم الأحد الماضي، صفحات من المصحف الشريف بالقرب من البرلمان الهولندي، وسط وجود الشرطة التي لم تتدخل لإيقافه.