اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 يناير 2023 10:19 م
أكرم القصاص
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إدانات عربية ضد تمزيق نسخة من المصحف الشريف من متطرف فى هولندا

الثلاثاء، 24 يناير 2023 10:00 م
إدانات عربية ضد تمزيق نسخة من المصحف الشريف من متطرف فى هولندا الشرطة الهولندية - أرشيفية
أ ش أ

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أدانت الخارجية السعودية واستنكرت بشدة ، اليوم الثلاثاء، إقدام أحد المتطرفين في هولندا على تمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية، في خطوة استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.
 
وأكدت وزارة الخارجية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس ) - موقف السعودية الداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ دواعي الكراهية والتطرف.
 
وفي نفس السياق أدانت واستنكرت الإمارات ما أقدم عليه أحد المتطرفين في لاهاي بهولندا مشددة في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية ( وام) على ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب.

تمزيق نسخة من المصحف الشريف

المصحف الشريف

هولندا

تمزيق المصحف الشريف



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