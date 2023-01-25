هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريًّا احتفالا بالذكرى 71 لعيد الشرطة

كتبت هبة السيد

أصدرت الهيئة القومية للبريد ، طابع بريد تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشرطة الـ 71 الذي يوافق 25 يناير من كل عام، وقد جاء هذا اليوم تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدًا وجُرح ثمانون من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة البواسل تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بأن عيد الشرطة يمثل علامة بارزة في تاريخ مصر ويؤكد تكاتف الشعب مع الشرطة؛ لذا تبادر الهيئة القومية للبريد كل عام بالمشاركة في الاحتفال بعيد الشرطة بإصدار طابع بريد تذكاري لتوثيق هذا الحدث الهام.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الطوابع التذكارية توثق تاريخ الأمم على مر العصور، وتعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم وشعوبه؛ لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث وتوثيقها.

وجدير بالذكر أن مقاس الطابع ( 4 سم في 5 سم) مؤمن ضد التزييف ومتعدد الألوان، وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية الـ QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع التذكارية والمتابعين لها تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع أو البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة.