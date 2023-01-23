القومية للبريد: 278 مليار جنيه حجم مدخرات العملاء

كتبت هبة السيد

وكانت الهيئة، اعتمدت ميزانية الهيئة للعام المالي 2021 / 2022 بصافي فائض بلغ 3 مليارات و825 مليون جنيه.

وحققت نجاحًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين على جميع المستويات من حيث جودة الخدمات وتنوعها والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد إلى جانب سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية، بما ساهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وذلك بعد تنفيذ خطة إستراتيجية شاملة بهدف إحداث نقلة نوعية بجميع القطاعات والخدمات.

وكان للاستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد وزيادة عددها وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي وميكنة جميع الإجراءات وتزويد جميع المنافذ، بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية، الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة للعاملين والعملاء وتقليل التكاليف التشغيلية؛ مما أدى إلى تعظيم الإيرادات وتحقيق طفرة في أداء البريد المصري.