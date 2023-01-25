و جاء في بيان صادر عن بنك نيجيريا المركزي أن إجمالي أعباء خدمة الدين المحلى في البلاد تصل إلى 46 في المائة من ناتجها المحلى الكلى حيث بلغت قيمتها 33ر1 تريليون دولار امريكى خلال الاشهر الستة الاخيرة من العام الماضي .

وأشار البنك المركزى النيجيرى إلى أن أعباء خدمة الدين المحلى فى نيجيريا خلال النصف الثاني من العام الماضي جاءت أعلى بنسبة 2ر19 فى المائة عنها خلال الفترة المناظرة من العام 2021 ، كما اشار إلى أن إجمالي الدين المحلي خلال النصف الثاني المتمثل فى اذون الخزانة العامة النيجيرية بلغ 15.19 تريليون نيرة و عادل نسبة 72.5 فى المائة من جحم الدين المحلى العام .