اليوم السابع
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داخل المستشفيات..

نقيب البيطريين يلتقى وزير الصحة.. ويؤكد ضرورة إشراف بيطريين على الأغذية

الأربعاء، 25 يناير 2023 11:29 ص
نقيب البيطريين يلتقى وزير الصحة.. ويؤكد ضرورة إشراف بيطريين على الأغذية الدكتور خالد سليم - النقيب العام للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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التقى الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الثلاثاء 24 يناير 2023، لبحث عدد من الملفات والقضايا المهنية المتعلقة بالأطباء البيطريين.

 

وأوضح سليم، أنه طالب وزير الصحة بتبنى عرض قانونى مزاولة مهنة الطب البيطرى، والنقابة العامه بمجلس النواب لإقرارهما، إلى جانب دعم مطلب اتحاد المهن بزيادة قيمة الدمغات الطبية وطرحه بالبرلمان حتي يتسني زيادة ايرادات صندوق المعاشات بطريقه تؤدي الي زياده المعاش بقيمه تتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية. 

 

وأكد النقيب العام للأطباء البيطريين، ضرورة وجود الأطباء البيطريين فى كل المستشفيات الحكومية والخاصة للإشراف على سلامة الأغذية، والجودة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، موجها الشكر لوزير الصحة على الموافقة على انضمام الأطباء البيطريين بوزارة الصحة لفرق العمل الخاصة بالوزارة والكيانات الصحية للعمل فيما يخص مكافحة العدوى.

 

كما أكد الدكتور خالد سليم، إلتزام دول العالم بنهج الصحة الواحدة الذى يستهدف تحقيق أوضاع صحية مثلى للبشر والحيوانات وكذا تم مناقشة قانون المسئولية الطبية كون  أن الأطباء البيطريين جزء من الفريق الصحى.


نقابة البيطريين

وزير الصحة

سلامة الغذاء

المسئولية الطبية



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