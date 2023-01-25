"نافذة على السينما الفرنسية" ملتقى فنى فى المعهد الفرنسى بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

نظم المعهد الفرنسي بالإسكندرية عروض سينما شهرية جديدة ومناظرات مع المخرج أحمد نبيل. تهدف هذه الدورة إلى أن تكون نافذة على عالم السينما الفرنسية من خلال الأفلام الوثائقية والروائية، بمقر المعهد بالتنبؤ دانيال " .

وشملت العروض السينمائية افلام بعنوان "143 شارع الصحراء: وسط الصحراء الجزائرية، في تتابعها امرأة تكتب قصتها. تستقبل في بيتها - من أجل سيجارة، قهوة أو بيض - سائقي الشاحنات ، كائنات متجولة وأحلام ... اسمها مليكة.” ومترجمة باللغة الإنجليزية مدتها ساعة و 40 دقيقة"" متاحة للجمهور ".

فى سياق اخر نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وتحت إشراف الفنان أمين الصيرفي مدير عام النشاط الفكري والثقافي بدار الأوبرا المصرية "صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي " بعنوان " شمولية الرؤية في أعمال الفنان عبد السلام عيد" بحضور الفنان الكبير الدكتور عبد السلام عيد أستاذ التصوير الجداري والمهندس حسن وصفي نقيب الفنانين التشكيليين بالإسكندريةو ادار الندوة الكاتب أحمد بسيونى، ييتخلل اللقاء فقرة غنائية للفنانة شيماء ناجي بمصاحبة عازفي أوبرا الإسكندرية.