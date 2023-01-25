"نافذة على السينما الفرنسية" ملتقى فنى فى المعهد الفرنسى بالإسكندرية

نظم المعهد الفرنسي بالإسكندرية عروض سينما شهرية جديدة ومناظرات مع المخرج أحمد نبيل. تهدف هذه الدورة إلى أن تكون نافذة على عالم السينما الفرنسية من خلال الأفلام الوثائقية والروائية، بمقر المعهد بالتنبؤ دانيال " .
وشملت العروض السينمائية افلام بعنوان "143 شارع الصحراء: وسط الصحراء الجزائرية، في تتابعها امرأة تكتب قصتها. تستقبل في بيتها - من أجل سيجارة، قهوة أو بيض - سائقي الشاحنات ، كائنات متجولة وأحلام ... اسمها مليكة.” ومترجمة باللغة الإنجليزية مدتها ساعة و 40 دقيقة"" متاحة للجمهور ".
فى سياق اخر نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وتحت إشراف الفنان أمين الصيرفي مدير عام النشاط الفكري والثقافي بدار الأوبرا المصرية "صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي " بعنوان " شمولية الرؤية في أعمال الفنان عبد السلام عيد" بحضور الفنان الكبير الدكتور عبد السلام عيد أستاذ التصوير الجداري والمهندس حسن وصفي نقيب الفنانين التشكيليين بالإسكندريةو ادار الندوة الكاتب أحمد بسيونى، ييتخلل اللقاء فقرة غنائية للفنانة شيماء ناجي بمصاحبة عازفي أوبرا الإسكندرية.
تناول الحوار علاقة الفن التشكيلي بالرقى الحضارى وجماليات العمارة فى مدينة الثغر وتاريخها وخصائصها المميزة باعتبارها من أجمل التصميمات ذات التفاصيل الدقيقة الشاهدة على روعة وجمال المعمار السكندرى بالإضافة إلى طبيعة البنايات والميادين وآليات تجميلها وإنقاذها.
يذكر أن الفنان الكبير عبد السلام عيد على مدى أكثر من أربعين عاما شارك بأعماله فى العديد من قاعات المتاحف و البيناليات فى مصر ومختلف دول العالم ومن أهم تلك المشاركات: ترشيح وزارة الثقافة لتمثيل مصر عام 1993بدعوة من اليونسكو لمشروع متحف «تونى جارنيه» للجداريات بمدينة ليون الفرنسية تحت عنوان «المدينة الفاضلة» وضم المشروع ست ثقافات مختلفة، كما رشح فى عام 2010 من قبل وزارة الثقافة لتمثيل مصر فى معرض رواد الفن المعاصر فى حوض البحر الأبيض، والذى تنظمه فرنسا، وأقيم فى هذا العام باليابان.
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