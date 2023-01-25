مياه الأقصر تنفذ برنامجا تدريبيا لمحطات الصرف الصحى.. اعرف التفاصيل

وتمت فعاليات البرنامج التدريبي فى الفترة من 23 وحتى 24 يناير الجارى، وذلك تحت إشراف مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (iwssta)، وبحضور عدد 5 شركات (الأقصر - قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا ) وفى ظل الإهتمام بقياس كمية المياه المنتجة وتقليل الفاقد من المياه.

ورحب اللواء مهندس محمد يحيى رئيس الشركة، بكافة الحضور أثناء البرنامج وأكد على أهمية التدريب على أجهزة القياس، والإلمام بالمعرفة اللازمة عن أهمية الحفاظ على أجهزة القياس المستخدمة فى المحطات فى أفضل كفاءة تشغيلية ممكنة، كما أكد المهندس جمال الحسيني إستشارى المعونة الأمريكية، على أهمية الإهتمام بالأجهزة لرفع أداء تشغيل المحطات ورفع مهارات مهندسي التشغيل والصيانة، ومن جانبه تناول المحاضر المهندس أحمد لطفي التعريف بأجهزة القياس والمواصفات الفنيه و كيفية التأكد من معايرتها لمحطات المياه والصرف الصحي.

فيما نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، فعاليات حملة توعية للمواطنين بمخاطر الوصلات الخلسة سواء كانت مياه شرب أو صرف صحي والمسائلة القانونية، والعقوبات المترتبة على التعدي على مياه الشرب وشبكات الصرف صحي دون التعاقد مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك إستخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصص لها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الموارد المائية خاصة مياه الشرب، حيث تمر بمراحل تنقية ذات تكلفة مرتفعة في ظل إرتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.

وقالت الشركة خلال فعاليات الحملة، أنه إستناداً إلى الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية بتحريم التعدي على شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، أو استخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصص لها، حيث أصدر اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان تعليماته ببدء أعمال الحملة التي شملت مناطق شمال الأقصر التابعة لمركز ومدينة الزينية ومنها المدامود - جاد الكريم كمرحلة أولى. بتنفيذ مسئولي إدارات ( القطاع التجارى - التوعية - خدمة عملاء - التسرب - الشبكات - التشغيل والصيانة ) حيث أرشدت إدارة التوعية إلى أهمية تركيب القطع الموفرة لترشيد إستهلاك المياه ودورها في توفير ما لايقل علي 35% من قيمة الفاتورة).